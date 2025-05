Dal Canto | Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta

Ancona Calcio: Tamai e Gadda si assumono la responsabilità della sconfitta - "Mi prendo le responsabilità di questa sconfitta, abbiamo chiuso malissimo: abbiamo fatto una brutta figura, mancando di rispetto a tutti i tifosi che ci vengono a vedere con entusiasmo". A prendere la parola per primo è il ds Pietro Tamai, che si presenta in sala stampa: "Mi auguro per Ancona che possa esserci ancora spazio per il calcio in questa città: vorrei ringraziare tante persone, perché siamo partiti da zero e siamo arrivati qui. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ancelotti: «Per me lo stress è carburante, non mi disturba, mi dà più energia. Mi assumo la responsabilità di alcuni errori» - La conferenza stampa di Carlo Ancelotti, tecnico del Real, prima della partita in trasferta contro il Getafe. Il Barcellona gioca oggi contro il Mallorca, in classifica il Barça è a più quattro sui ragazzi di Ancelotti. Ancelotti: « Non sono capace di usare la frusta» Uscita complicata. Quale partita stai aspettando? «Sappiamo tutti come gioca il Getafe: un calcio intenso e molto ben organizzato. Un team forte con idee molto chiare. 🔗ilnapolista.it

La Spezia, il consigliere Lombardi chiede scusa a Teja: “Mi assumo le mie responsabilità” - Lunedì l’esponente di Vince Liguria era andato in ospedale denunciando un’aggressione con lesioni alla mano sinistra durante l’assemblea municipale 🔗ilsecoloxix.it

