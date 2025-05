Dal 7 maggio sulle piattaforme la colonna sonora di Io e il Secco film d’esordio di Gianluca Santoni

In occasione della candidatura ai David di Donatello 2025, fuori dal 7 maggio sulle piattaforme la colonna sonora di "Io e il Secco" film d'esordio di Gianluca Santoni premiato ad Alice nella città nel 2023. Le musiche originali della pellicola, firmate e prodotte da DADE, saranno disponibili sulle piattaforme digitali con un'inedita e toccante versione di Sere Nere dei Santi Francesi. Fuori per Nightswim srl e Metatron Publishing su distribuzione Sony, la soundtrack di Io e il Secco, film d'esordio di Gianluca Santoni: sedici tracce tra cui spicca in apertura la rilettura di "Sere Nere" di Tiziano Ferro, firmata dai Santi Francesi, che si misurano con uno dei pezzi più iconici della musica italiana contemporanea. Sotto la produzione di Davide "DADE" Pavanello, il brano viene trasformato in una versione intimista, seducente e intensa, perfettamente in linea con le atmosfere sospese e oniriche del film rivelando nuove sfumature emotive e aggiungendo profondità alla storia di Denni e del Secco.

