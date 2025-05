Dal 2 maggio scattano i ticket su farmaci e visite specialistiche anche in Emilia-Romagna

Ticket sui farmaci da maggio: come funzionano, i costi, chi deve pagarli e chi no - L'annuncio del presidente dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. Chiesta la compartecipazione dei cittadini con un prezzo che va da un minimo di 2,20 euro per confezione di medicinale a un massimo di 4 euro per ricetta 🔗ilrestodelcarlino.it

Dal 2 maggio la riforma dei ticket sanitari: come cambia il costo dei farmaci in Emilia Romagna - Ecco la nostra guida agli acquisti con Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma. Maggiorazione di 2,20 euro a confezione valida solo per i medicinali di classe A, quelli mutuabili 🔗ilrestodelcarlino.it

