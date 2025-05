Dai semiconduttori alla difesa occhio in Ue a non cadere nella trappola autarchica

Il Regno Unito ha inaugurato a Southampton il primo impianto europeo per la produzione di semiconduttori su scala industriale basati su fotonica del silicio. La notizia arriva nel pieno del riavvicinamento tra Londra e Bruxelles (che dovrebbe essere sancito dalla firma di un nuovo patto sulla difesa il prossimo 19 maggio) e suggerisce — sul piano industriale prima ancora che politico — una domanda non banale: potrà (o dovrà) il Regno Unito diventare parte integrante della futura autonomia strategica europea?Il tema è tutt'altro che teorico. La capacità di produrre semiconduttori in Europa è oggi al centro delle politiche di sicurezza dell'Unione. Radar, comunicazioni sicure, sensoristica distribuita e intelligenza artificiale applicata alla difesa: tutto poggia su microchip sempre più sofisticati, difficili da reperire ma critici per sostenere la produzione di armamenti e componentistica.

Bignami (Fdi): “realizzare una difesa comune UE” - ROMA, 16 FEB – “Dopo aver dedicato decenni a smantellare le proprie radici e i propri valori in nome dell’ideologia woke, aver distrutto la nostra industria inseguendo follie green, essersi dedicati a farine di grillo ed asterischi vari, i tecnocrati radical chic di Bruxelles si sorprendono che qualcuno svegli l’Europa e ne denunci l’irrilevanza. Doveva... 🔗imolaoggi.it

Ue: Germania, rivedere criteri Maastricht per maggiore flessibilità difesa - Francoforte (Germania), 17 mar. (LaPresse) – “L’equlibrio della sicurezza deve essere ulteriormente rafforazto a Bruxelles. Per questo è importante rivedere i criteri di Maastricht e creare insieme una maggiore flessibilità per la nostra capacità di sicurezza e difesa in Europa”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina forte e sovrana. 🔗lapresse.it

Difesa Ue, Bonaccini: ora confronto nel Pd ma no a conta interna - Roma, 14 mar. (askanews) – Dopo la spaccatura del gruppo del Pd nel voto all’Europarlamento sul piano di riarmo europeo, nel partito serve aprire “un confronto intelligente e responsabile, né muscolare né tanto più di conta interna. Serve la volontà e la capacità di ascoltarsi e di costruire sintesi”. Lo dice, intervistato dal Corriere della sera, Stefano Bonaccini, eurodeputato, presidente de Partito democratico e punto di riferimento dell’area che a Strasburgo ha votato a favore della risoluzione invece di astenersi secondo le indicazioni della segretaria Elly Schlein. 🔗ildenaro.it

L’Ue: un Mes per la Difesa. E agli Usa offre tariffe zero - e infatti non è un caso che al pranzo di lavoro dedicato alla difesa, ieri, abbiano partecipato i ministri di Regno Unito, Norvegia e Svizzera. L’inclusione di Paesi extra-Ue dal forte rating ... 🔗ilmessaggero.it

Asml in netto calo: semiconduttori nell’occhio del ciclone in attesa dei nuovi dazi Usa - Il colosso olandese dei semiconduttori Asml, 223 miliardi di capitalizzazione su Euronext Amsterdam, cede il 6,6% mercoledì 16 aprile dopo i conti. Intanto è in difficoltà anche il settore dei chip, ... 🔗milanofinanza.it

Difesa Ue, destra divisa: sì di FI, no della Lega. FdI sceglie di astenersi - A Strasburgo, dove ieri si votava la relazione annuale sulla difesa comune, il centrodestra si è spaccato in tre tronconi: Forza Italia sì, la Lega no, Fratelli d’Italia né sì né no. Una ... 🔗repubblica.it