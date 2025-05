Dai 16 piani del Galeazzi agli investimenti da 5 miliardi di euro

Galeazzi, ospedale e Istituto di cura e sperimentazione; la Fondazione Triulza che si occupa del terzo settore; e il Campus scientifico della Statale.16 I piani che fanno del Galeazzi l’edificio più totemico del Mind e l’ospedale più alto d’europa.40 Le imprese già presenti, da Astrazeneca che occupa 300 persone a piccole start-up.8-10mila Le persone che già oggi frequentano giornalmente il Mind. Fra un paio d’anni saranno 30mila. Entro il 2032, 60-70mila.23mila Gli studenti che dal 2027 frequenteranno il nuovo Campus scientifico della Statale che sta sorgendo su un’area di 200mila metri quadrati.120mila I metri quadrati di canali e specchi d’acqua che comporranno l’oasi perimetrale e blu del Mind1 milione In metri quadrati, la superficie del Mind, area di proprietà di Arexpo (per l’85% entro i confini del Comune di Milano, per il 15% in quello di Rho). 🔗 Ilgiorno.it - Dai 16 piani del Galeazzi agli investimenti da 5 miliardi di euro 4 Le cosiddette “àncore”, realtà che hanno un ruolo trainante nel Mind: l’istituto Human Technopole per le Scienze della Vita; il, ospedale e Istituto di cura e sperimentazione; la Fondazione Triulza che si occupa del terzo settore; e il Campus scientifico della Statale.16 Iche fanno dell’edificio più totemico del Mind e l’ospedale più alto d’pa.40 Le imprese già presenti, da Astrazeneca che occupa 300 persone a piccole start-up.8-10mila Le persone che già oggi frequentano giornalmente il Mind. Fra un paio d’anni saranno 30mila. Entro il 2032, 60-70mila.23mila Gli studenti che dal 2027 frequenteranno il nuovo Campus scientifico della Statale che sta sorgendo su un’area di 200mila metri quadrati.120mila I metri quadrati di canali e specchi d’acqua che comporranno l’oasi perimetrale e blu del Mind1 milione In metri quadrati, la superficie del Mind, area di proprietà di Arexpo (per l’85% entro i confini del Comune di Milano, per il 15% in quello di Rho). 🔗 Ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salta per gioco sul lucernario, la cupola si rompe e lui precipita per 15 metri: ?Simone D'Arrigo muore a 16 anni davanti agli amici - Salta sul lucernario del centro commerciale, ma improvvisamente si rompe e cade: ferito gravemente dopo un volo di circa 15 metri, muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima... 🔗leggo.it

Tre giorni di incontri, spettacoli e intrattenimento dedicati agli under 16 per il Festival Leggenda - EMPOLI – Torna un appuntamento molto atteso per la città di Empoli. Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell’ascolto per gli under 16, arriva alla sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri guarderanno alla torre incantata di Palazzo Leggenda, la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata il simbolo del Festival. 🔗corrieretoscano.it

Guida agli eventi del weekend (14 – 16 marzo) - Da «Bodyscemi» al «Festival della Polenta taragna», dallo spettacolo «Mia mamma è una Marchesa» all’incontro di «Tierra!» con Silvia Zanella, passando per «Garage Sale» e l’«Hans Zimmer Live Show». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana 🔗ecodibergamo.it

Ne parlano su altre fonti

Dai 16 piani del Galeazzi agli investimenti da 5 miliardi di euro; Steptower, a Milano nel distretto Mind la nuova torre residenziale a 16 piani; Intelligente e sostenibile: l'Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio; IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dai 16 piani del Galeazzi agli investimenti da 5 miliardi di euro - 4 Le cosiddette “àncore”, realtà che hanno un ruolo trainante nel Mind: l’istituto Human Technopole per le Scienze della ... 🔗ilgiorno.it