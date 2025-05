Da Roosevelt a Trump | come i primi 100 giorni hanno cambiato il volto della presidenza

primi 100 giorni della presidenza di Donald Trump con quelli di Franklin Delano Roosevelt (FDR). Il 32esimo presidente nei primi cento giorni riuscì a fare approvare una lunga serie di leggi che spianarono la strada per superare la Grande Depressione.Il presidente attuale, invece, ha ignorato il Congresso, governando da solo mediante ordini esecutivi che hanno raggiunto più di 200. In effetti, Trump ha lavorato incontestato dalle due Camere legislative con maggioranza repubblicana facendo il bello e il cattivo tempo come fanno leader di governi autoritari. 🔗 Ilfogliettone.it - “Da Roosevelt a Trump: come i primi 100 giorni hanno cambiato il volto della presidenza “Abbiamo fatto l’esperienza di un assaggio di vivere in uno stato autoritario”. Così Matthew Dallek, docente di storia politica alla George Washington University, in un’intervista concessa alla Public Broadcasting System (Pbs), la rete no profit statunitense di televisione pubblica. Il professor Dallek ha continuato contrastando i100di Donaldcon quelli di Franklin Delano(FDR). Il 32esimo presidente neicentoriuscì a fare approvare una lunga serie di leggi che spianarono la strada per superare la Grande Depressione.Il presidente attuale, invece, ha ignorato il Congresso, governando da solo mediante ordini esecutivi cheraggiunto più di 200. In effetti,ha lavorato incontestato dalle due Camere legislative con maggioranza repubblicana facendo il bello e il cattivo tempofanno leader di governi autoritari. 🔗 Ilfogliettone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. Il Cda di Tesla cerca un nuovo Ceo per sostituire Musk 🔗tgcom24.mediaset.it

Come sta Donald Trump? I risultati dei primi esami da presidente. E il peso: sui 100 chili - Sono stati resi pubblici i risultati del primo esame fisico effettuato dal presidente Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Trump, qualche giorno fa, si era recato al Walter Reed Army Medical Center nella periferia di Washington, DC, dove ha trascorso il pomeriggio per sottoporsi a visite mediche, prima di volare direttamente a Mar-a-Lago per il fine settimana. Il medico della Casa Bianca Sean Barbabella ha pubblicato i risultati, rivelando quali farmaci sta assumendo il presidente, quanto peso ha perso dal suo primo mandato e altro ancora. 🔗open.online

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Trump allenta i dazi sull’auto. Il comizio in Michigan: «Non avete ancora visto niente»; Trump, UniCredit: uso impressionante di ordini esecutivi: 137 nei primi 100 giorni; Trump alle prese con il bilancio dei suoi primi 100 giorni. Mancano 1.362 giorni alla fine del suo mandato; Sono bastati 100 giorni a separare l’America dal resto del mondo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I primi cento giorni del Trump II: ci si chiede se le cose per lui ‘non stiano andando in pezzi’ - I sondaggi, numerosi sui media Usa in coincidenza con la scadenza dei cento giorni, sono concordi: il tasso di approvazione di Trump è in forte calo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Wall Street, primi 100 giorni di Trump da dimenticare: i peggiori da Nixon - L’indice S&P 500 ha registrato un calo del 7,9%. Solo nel 1973 ha fatto peggio (-9,9%), dopo l’elezione di Nixon, in un periodo di alta inflazione ... 🔗quifinanza.it

Trump alle prese con il bilancio dei suoi primi 100 giorni. Mancano 1.362 giorni alla fine del suo mandato - Tra il caos delle politiche interne e la sfida commerciale con Cina e Ue, Trump affronta il primo trimestre con uno scarso consenso popolare e un'economia ancora in bilico ... 🔗msn.com