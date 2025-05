Da Madrid attaccano | Il gol di Mkhitaryan era regolare

Mkhitaryan, annullato dal VAR per fuorigioco.A infiammare ulteriormente il dibattito ci ha pensato Tomàs Roncero, noto giornalista del quotidiano spagnolo AS e tifoso dichiarato del Real Madrid, che su X (ex Twitter) ha pubblicato il frame del gol annullato scrivendo ironicamente: “Gol regolare. Al VAR c’è il nipote di Negreira.”.Un’accusa pesante, che riporta alla mente lo scandalo legato all’ex vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale spagnolo, José María Enríquez Negreira, finito sotto i riflettori per i pagamenti ricevuti dal Barcellona – cifre che, secondo una risoluzione del Tribunale provinciale di Barcellona del settembre 2023, andavano dai 70.000 ai 700. 🔗 Ilnerazzurro.it - Da Madrid attaccano: “Il gol di Mkhitaryan era regolare” Non si placano le polemiche dopo Barcellona-Inter. Al centro della discussione, il gol del possibile 4-3 firmato da Henrikh, annullato dal VAR per fuorigioco.A infiammare ulteriormente il dibattito ci ha pensato Tomàs Roncero, noto giornalista del quotidiano spagnolo AS e tifoso dichiarato del Real, che su X (ex Twitter) ha pubblicato il frame del gol annullato scrivendo ironicamente: “Gol. Al VAR c’è il nipote di Negreira.”.Un’accusa pesante, che riporta alla mente lo scandalo legato all’ex vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale spagnolo, José María Enríquez Negreira, finito sotto i riflettori per i pagamenti ricevuti dal Barcellona – cifre che, secondo una risoluzione del Tribunale provinciale di Barcellona del settembre 2023, andavano dai 70.000 ai 700. 🔗 Ilnerazzurro.it

