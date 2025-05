Da Giacomo a Pietrasanta Sant' Anna e Villa Lario a Como Cavallino Bianco a Polesine Parmense e infine La Fontanina sul Monte Argentario

GiaComo, immerso in un giardino della Versilia, si trova Da GiaComo a PietraSanta, dove gustare un ottimo menù a base di pesce, fra rampicanti, palme e banani. Più a sud, sempre in Toscana, il ristorante La Fontanina regala una vista mare mozzafiato fra le dolci colline del Monte Argentario. Leggi anche › Ristoranti da provare, tavola con vista Nella Como della seta, il ristorante Sant'Anna è dagli anni '80 il punto di ritrovo di designer e stilisti per una cucina che rispetta la tradizione lacunare ma anche le stagionalità, perfetta per un pranzo o cena con amici. Dal 2025 sempre sul lago di Como, Villa Lario regala un pranzo da sogno nella sua lussuosa Villa dalle sale ottocentesche, con grandi vetrate vista lago, adatta per chi vuole optare per una location elegante e più appartata.

Aperte le iscrizioni ai corsi ordinari di I e II livello della Sant'Anna - Pisa, 17 marzo 2025 - È un’esperienza formativa che ha pochi eguali in Italia e in Europa, perché consente alle allieve e agli allievi di studiare in una università pubblica che valorizza il merito come motore di sviluppo sociale, e di vivere gratuitamente in un campus caratterizzato dal costante confronto di idee. La Scuola Superiore Sant’Anna annuncia l’apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I e di II livello: 78 posti in totale, suddivisi in 60 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di I Livello e a Ciclo unico e 18 posti di ... 🔗lanazione.it

Akademia Sant’Anna colpo grosso a Busto, 3-1 in gara 1 e finale più vicina - L'Akademia Sant’Anna si è imposta in traferta nella gara 1 della semifinale playoff sulla Futura Giovani Busto Arsizioin quattro set (24-26, 18-25, 25-19, 23-25), mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Se mercoledì, al PalaRescifina, le peloritane dovessero vincere - con qualunque... 🔗messinatoday.it

L'Akademia Sant’Anna sfida Cremona nel turno infrasettimanale di Pool Promozione - Turno infrasettimanale di Pool Promozione nel torneo di serie A2. Dopo il successo di Lecce contro la Volley Melendugno, Akademia Sant'Anna tornerà in campo mercoledì 19 febbraio - ore 20.30 - nel confronto del "PalaRescifina" contro l'US Esperia Cremona. La vittoria in Puglia ha riportato grande... 🔗messinatoday.it

Restaurata la ceramica omaggio a Sant’Anna sfregiata dai vandali - PIETRASANTA - Ricollocata l'opera artistica che era stata danneggiata, dedicata alla medaglia d’oro al merito civile Genny Bibolotti Marsili in via Martiri di Sant’Anna a Pietrasanta Un atto vandalico ... 🔗noitv.it

Giacomo Pietrasanta - Situato nel centro dello storico borgo di Pietrasanta, Giacomo accoglie i suoi ospiti in uno dei giardini più belli della Versilia confermandosi ogni volta luogo ideale per una cena romantica all’aria ... 🔗firenzetoday.it