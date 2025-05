Da domani Primi dei primi con l’omaggio alla Buitoni

All'interno del programma della manifestazione "I primi dei primi", in programma a Sansepolcro da domani al 4 maggio, sarà inaugurata domani alle ore 18.30 la mostra dedicata alla storica Buitoni, promossa e organizzata dal Cral dell'azienda.L'esposizione sarà allestita nelle sale di Palazzo Alberti, in via XX Settembre e sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione. La mostra – a ingresso libero – rappresenta un'occasione unica per ripercorrere l'impegno sociale della storica azienda di paste alimentari attraverso 160 fotografie e 35 video inediti, che raccontano il legame profondo tra la Buitoni e il proprio personale, ben oltre i confini della fabbrica.Sansepolcro si prepara a diventare la capitale della pasta con la prima edizione di "I primi dei primi", il festival dedicato ai primi piatti e alla cultura gastronomica italiana.

