Da Costa Crociere al sì in segreto | Chi è Francesco Muglia l’uomo che ha conquistato Annalisa

Francesco Muglia, 44 anni, ha sposato la cantante Annalisa Scarrone dopo un corteggiamento discreto, consumato all’ombra delle navi Costa e lontano dalle cronache di costume. Laurea in Lettere, carriera lampo nel marketing crocieristico, radici padovane e . L'articolo Da Costa Crociere al “sì” in segreto: Chi è Francesco Muglia, l’uomo che ha conquistato Annalisa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Da Costa Crociere al “sì” in segreto: Chi è Francesco Muglia, l’uomo che ha conquistato Annalisa Dietro la voce pop più ascoltata del momento c’è un manager che viaggia tra uffici vista-mare e riflettori spenti., 44 anni, ha sposato la cantanteScarrone dopo un corteggiamento discreto, consumato all’ombra delle navie lontano dalle cronache di costume. Laurea in Lettere, carriera lampo nel marketing crocieristico, radici padovane e . L'articolo Daal “sì” in: Chi èche haè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

