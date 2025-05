Da Chromecast a Google TV Streamer per rendere la TV ancora più Smart

Il dispositivo, che in Italia fu messo in vendita su Amazon nel 2014 a soli 35 Euro, fu una vera rivoluzione. Praticamente permise a qualsiasi TV di diventaree sfruttare quindi le applicazioni come Netflix, Youtube ed il browser web.Oggi un dispositivo di questo tipo potrebbe sembrare superfluo visto che tutti abbiamo unaTV, ma diciamocelo, LeTV, quasi tutte, deludono molto per interfacce lente, browser che funzionano male col telecomando e aggiornamenti limitati che le rendono quasi fastidiose da usare. Per questo motivo valela pena aggiungere un dispositivo esterno che porti su ogni TV le app che mancano ed in grado di navigare su internet senza difficoltà.Quindi, anche se iconTV non sono più in vendita, chi lo possiede puòusarlo, mentre chi non ne ha uno può comprare il suo successore più recente, il dispositivoTV. 🔗 .com