Da Barbie a L' abbaglio con Toni Servillo e Ficarra e Picone E poi le nuove serie Maschi veri e Sirens con Julianne Moore

serie Maschi veri, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti nei panni di quattro amici che si ritrovano ad affrontare i propri pregiudizi sulla mascolinità e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Julianne Moore invece è protagonista di Sirens, una serie venata di umorismo nero. Per chi li avesse persi saranno disponibili sulla piattaforma streaming anche i film L'abbaglio con Toni Servillo, Ficarra e Picone e il campione d'incassi Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling.

IDDU – L’ULTIMO PADRINO: Toni Servillo e Elio Germano protagonisti in prima TV su Sky Cinema e NOW - Arriva in prima TV su Sky Cinema IDDU – L’ULTIMO PADRINO con Toni Servillo ed Elio Germano, in onda lunedì 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Presentato in concorso all’81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, IDDU – L’ULTIMO PADRINO racconta la storia liberamente ispirata a fatti realmente accaduti durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. 🔗digital-news.it

Qui rido io: Toni Servillo oltre il mito Scarpetta - QUI RIDO IO Sky Cinema due ore 21.15 con Toni Servillo, Antonia Truppo e Lino Musella. Regia di Mario Martone. Produzione Italia 2021. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMA Il napoletanissimo Mario Martone porta sullo schermo una figura leggendaria della città, l'attore e commediografo Eduardo Scarpetta, passato alla storia anche come genitore di altre tre leggende: Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. 🔗liberoquotidiano.it

Sì ai piani di Trump, l’abbaglio del sindacato americano - La decisione dell’amministrazione Trump di imporre dazi su tutte le auto importate negli Stati uniti a partire dal 3 aprile (e sulle componenti più importanti come motore e trasmissione a […] The post Sì ai piani di Trump, l’abbaglio del sindacato americano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Film e serie tv Netflix da vedere a maggio 2025 - Roberto Andò, dopo il successo de La stranezza, rigioca la carta del trio formato da Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. L’abbaglio mescola storia ... racconta le avventure colorate di ... 🔗iodonna.it

Toni Servillo, Ficarra e Picone, Roberto Andò: perché “L’abbaglio” non è “La stranezza” 2. Purtroppo… - L'abbaglio, recensione: Ficarra e Picone battono ai punti Toni Servillo, in un film che non è ai livelli di La stranezza Più che il tanto citato La grande guerra di Monicelli, L'abbaglio ricorda ... 🔗msn.com