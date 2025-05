Cyberbullismo BigMama contro l’odio online | Il mio corpo mi ha fatto soffrire ma io l’ho perdonato Se non vi piaccio ignoratemi Ma fatemi vivere

BigMama ha lanciato un potente messaggio contro l'hate speech online. L'artista ha denunciato il crescente fenomeno dell'odio sui social media, evidenziando come i commenti negativi abbiano raggiunto livelli preoccupanti.L'articolo Cyberbullismo, BigMama contro l’odio online: “Il mio corpo mi ha fatto soffrire, ma io l’ho perdonato. Se non vi piaccio, ignoratemi. Ma fatemi vivere” . 🔗 Dal palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, la cantanteha lanciato un potente messaggiol'hate speech. L'artista ha denunciato il crescente fenomeno dell'odio sui social media, evidenziando come i commenti negativi abbiano raggiunto livelli preoccupanti.L'articolo: “Il miomi ha, ma io. Se non vi. Ma” . 🔗 Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morto il tiktoker Davide Garufi, il 21enne si sarebbe tolto la vita: messaggi d’odio sui social contro di lui - È morto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo il 21enne Davide Garufi, tiktoker conosciuto da molti online. Il suo sarebbe stato un gesto volontario, gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le dinamiche dei fatti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

A Sesto una piazza dedicata a Ramelli e Pedenovi. La Russa: "Come Fausto e Iaio siano fari contro l'odio" - È stata inaugurata lunedì mattina la piazza di Sesto San Giovanni dedicata a Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi. Lo slargo si trova tra via Cadorna e via Cavallotti. Sulla targa è stata apposta la scritta "vittime dell'odio politico". Ramelli, 19enne studente di scuola superiore, morì il 29 aprile... 🔗milanotoday.it

Minacce di morte contro noto volto Mediaset: "Ti sei venduta, zo**ola". Lei: "Segnalato per incitamento all'odio" - Minacce di morte e insulti vergognosi (alcuni dei quali non verranno riportati) contro Beatrice Luzzi: attrice, autrice tv, volto Mediaset e opinionista del Grande Fratello 2024/2025. Le sono arrivati via social e Luzzi ha deciso di ripubblicarli, commentando: "Purtroppo ho dovuto segnalare... 🔗today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cyberbullismo, BigMama contro l'odio online: Il mio corpo mi ha fatto soffrire, ma io l'ho perdonato. Se non vi piaccio, ignoratemi. Ma fatemi vivere; Da Sanremo all'Onu, le parole di BigMama contro il bullismo e il body shaming al Palazzo di Vetro; BigMama all'Onu contro body shaming e bullismo; BigMama all’Onu, il discorso contro body shaming e bullismo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bigmama contro l’odio sui social: “basta insulti, lasciateci vivere” - Bigmama al concertone del primo maggio denuncia l’odio online e invita a rispettare la libertà di espressione, promuovendo accettazione personale e tolleranza contro insulti e sadismo sui social media ... 🔗gaeta.it

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato” - Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Big Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo ... 🔗fanpage.it

Primo Maggio, il monologo di BigMama contro gli haters: "Da dove vi arriva questo sadismo" - BigMama dedica il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio a tutti quelli che insultano sui social con un monologo toccante e applauditissimo. "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. 🔗repubblica.it