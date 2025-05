Cus Siena trionfa al Gran Prix Nazionale di kata ' Memorial Otello Bisi' con 4 ori

Gran Prix Nazionale di kata 'Memorial Otello Bisi', una delle competizioni più prestigiose del panorama italiano. La sezione del Cus Siena si è distinta in maniera straordinaria, confermando un'altissima qualità tecnica: il bottino, straordinario, è stato di 4 medaglie d'oro, una d'argento e 2 di bronzo.Nella categoria Under 15, Matteo Gabbriellini e Lara Bossini hanno debuttato nel nage no kata conquistando il primo posto con 151,5 punti, a testimonianza delle ottime potenzialità e della qualità del lavoro svolto in palestra. Nella categoria Under 18, con il record di oltre 30 atleti in gara, le coppie del Cus Siena hanno centrato una prestazione collettiva eccezionale. Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni hanno conquistato l'oro con 249,5 punti, eseguendo un nage no kata preciso, potente e curato nei minimi dettagli.

