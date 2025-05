Cus Ferrara Triathlon | Successi e Medaglie ai Campionati Regionali Fitri

Ferrara Triathlon. Nello splendido palcoscenico della "Spiaggia Romea" a Lido delle Nazioni, si è disputato il campionato regionale Fitri della media distanza, con due portacolori gialloneri ai nastri di partenza. Daniele Di Fresco non ha tradito le aspettative della vigilia ed ha chiuso la propria performance in 4h 27' 40", conquistando il titolo regionale nella categoria M1 e l'8° posto assoluto. Poco distante, il compagno di squadra Marco Vitali, che in 4h 42' 12" ha chiuso ai piedi del podio le sue fatiche nella categoria M1 e al 24° posto in regione.Ad Andora (SV), si è disputato il tradizionale Triathlon sprint, che ha visto in gara per il Cus Ferrara la veterana Nadia Fanzaga, che chiudendo la gara ligure in 1h 38' 24", ha guadagnato un buonissimo 6° posto tra le M4.

Campionati provinciali di società: successi e record per i giovani atleti del Cus Ferrara - Si è svolta al campo scuola “G. Lenzi” la prima giornata dei campionati provinciali di società organizzata dal Cus Ferrara, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Buoni risultati dei giovani cussini, presenti non al completo, complice la giornata festiva e il periodo di lunghe vacanze scolastiche. Vittoria e secondo posto per le due Ragazze dei 60 metri, Giorgia Zanzi e Noemi Lucia Basas, con il medesimo tempo di 9. 🔗ilrestodelcarlino.it

Campionati Italiani Duathlon Sprint: Successi per Ferrara Triathlon Club a Imola - Si sono svolti nel week end i campionati Italiani di Duathlon Sprint, come di consueto nell’Autodromo di Imola. Apre le danze il Campionato Italiano di Duathlon Sprint Assoluto, svoltosi sabato; prestazione di rilievo quella del giovanissimo D’Iapico Andrea (cat. YB) che chiudendo con il miglior crono di squadra si conferma in grande forma. Cillani Raul (3° cat. M6) ottiene un prestigiosissimo podio di categoria, sempre in campo maschile tantissimi gli esordienti sulla distanza, ottime prove per tutti gli atleti del Ferrara Triathlon Club: Barillari Dario, Grassi Massimo, Ferioli Roger, ... 🔗sport.quotidiano.net

Memorial Orestina Zazzarini: Successi per i giovani nuotatori del Cus Ferrara - Disputato presso la piscina comunale di Sassuolo il “Memorial Orestina Zazzarini” trofeo riservato alle categorie Esordienti A e B. Ottimi risutati ottenuti dai giovani cussini, con Anita Bonora, Anna Prosdocimi e Francesco Candiani che hanno gareggiato con i colori del comitato Fin Emilia Romagna essendo stati convocati in rappresentativa Esordienti A. Con loro anche il tecnico Paolo Cacace. Nel bilancio generale, 5 medaglie per Francesco Candiani, che trionfa nel 50 stile libero e sale sul podio nel 50 e 100 farfalla e 50 e 100 rana portando a casa anche 2 record societari. 🔗sport.quotidiano.net

