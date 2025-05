Curling Mondiali doppio misto 2025 | ottavo successo per Constantini-Mosaner ko anche la Svezia

Mondiali di doppio misto di Curling in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. Nella penultima giornata del round robin, la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha centrato l'ottavo successo in altrettante partite battendo anche la Svezia di Anna Hasselborg e Oskar Eriksson con il punteggio di 6-4. La vittoria vale anche la qualificazione aritmetica alle semifinali. Sarà dunque ininfluente il risultato dell'ultima gara contro i Paesi Bassi (alle 19:00 di giovedì 1° maggio). Per la coppia azzurra, campioni olimpici in carica, è tempo di pensare alle semifinali, che si terranno nella nottata italiana di venerdì 2 maggio.La sconfitta invece sancisce l'eliminazione della Svezia dalla competizione: saranno infatti Canada e Scozia a giocarsi i play-off per un posto in semifinale.

