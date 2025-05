Curling l’Italia spazza via anche la Svezia! Constantini Mosaner già in semifinale ai Mondiali!

Mondiali 2025 di Curling, specialità doppio misto, in corso a Fredericton, in Canada, l'Italia festeggia, con un turno d'anticipo, l'accesso diretto alle semifinali: Stefania Constantini ed Amos Mosaner superano la Svezia di Anna Hasselborg ed Oskar Eriksson per 6-4, restano imbattuti e blindano il primo posto nel Girone A.La Svezia conquista il martello nel primo end, ma gli azzurri sono bravissimi in avvio e rubano la mano griffando l'1-0. l'Italia continua a comandare il gioco ed ancora una volta si mostra superiore agli avversari, marcando altri due punti nella seconda ripresa, con un'altra mano rubata. Nel terzo end la Svezia si sblocca ed accorcia sull'1-3, ma la coppia italiana nella quarta ripresa sfrutta al meglio l'ultimo tiro e vola sul 5-1 a metà partita.

