Curling l’Italia chiude il round robin a punteggio pieno! Constantini Mosaner piegano l’Olanda all’extra-end

Nell'ultima giornata del round robin dei Mondiali 2025 di Curling, specialità doppio misto, in corso a Fredericton, in Canada, l'Italia, dopo aver centrato ieri con un turno d'anticipo l'accesso diretto alle semifinali, oggi completa il filotto di nove successi nel Girone A della prima fase e resta imbattuta: Stefania Constantini ed Amos Mosaner superano all'extra end i Paesi Bassi di Lisenka Bomas ed Wouter Goesgens per 8-5.I Paesi Bassi conquistano il martello nel primo end, ma gli azzurri iniziano alla grande e rubano la mano marcando addirittura due punti. Nella seconda ripresa il canovaccio si ripete, l'Italia ruba ancora la mano e vola sul 3-0. I Paesi Bassi si sbloccano nel terzo end, ma accorciano solo di una lunghezza, che prontamente i campioni olimpici restituiscono nella quarta ripresa, giungendo a metà gara sul 4-1.

