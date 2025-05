Cultura e natura ’Il Custode dell’Orto’ tra le opere in mostra

Da Milano il consiglio è di evadere verso Pavia seguendo il corso del Naviglio. Per tornare a respirare la pace, il quieto vivere. Senza l'ambizione del comparire, la ex-capitale di regno non si mette in mostra, ma riserva sorprese.Prendiamo i due grandi collegi Borromeo e Ghislieri: perfetti esemplari di architettura rinascimentale, le case più maestose di Pavia vanno cercate dove la città par già andata in campagna. Nel centro storico, ma a pochi passi dal fiume Ticino, soprattutto Horti dell'Almo Collegio Borromeo (il Collegio universitario di merito più antico d'Italia) è un'area verde di 35.000 mq (un tempo dedicata alla coltivazione di ortaglie e frutteti per gli alunni), riqualificata come spazio pubblico, in cui si intrecciano habitat naturali, riflessione Culturale, impegno etico, equità, inclusione sociale.

