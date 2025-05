Cucina tipica gnòch in còla e birra | le sagre di maggio in Bergamasca

maggio, le giornate si sono allungate e cresce la voglia di uscire. In Bergamasca vengono proposte tante sagre e feste per trascorrere piacevoli momenti in compagnia e gustare la Cucina tipica e non solo.Sono da annotare la sagra degli gnòch in còla a Parre (24 maggio), tante sagre alpine, la festa della birra belga allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, festival musicali e altro ancora.BERGAMODall’1 al 4 maggio all’Edonè a Bergamo torna “Fiesta! – Cuatro días de fiesta, dal México all’Edoné”. Un weekend che ci trasporterà nello Yucatán con tacos e enchiladas.In menù su troveranno alcune specialità di questo Paese.Gli orari di apertura sono: giovedì 1 e domenica 4, a pranzo e a cena; venerdì 2 e sabato 3, solo a cena.Si consiglia la prenotazione chiamando il numero 3200396245, dal mercoledì alla domenica, oppure tramite la nostra app Bergamo Smart. 🔗 Bergamonews.it - Cucina tipica, gnòch in còla e birra: le sagre di maggio in Bergamasca Inizia il mese di, le giornate si sono allungate e cresce la voglia di uscire. Invengono proposte tantee feste per trascorrere piacevoli momenti in compagnia e gustare lae non solo.Sono da annotare la sagra degliina Parre (24), tantealpine, la festa dellabelga allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, festival musicali e altro ancora.BERGAMODall’1 al 4all’Edonè a Bergamo torna “Fiesta! – Cuatro días de fiesta, dal México all’Edoné”. Un weekend che ci trasporterà nello Yucatán con tacos e enchiladas.In menù su troveranno alcune specialità di questo Paese.Gli orari di apertura sono: giovedì 1 e domenica 4, a pranzo e a cena; venerdì 2 e sabato 3, solo a cena.Si consiglia la prenotazione chiamando il numero 3200396245, dal mercoledì alla domenica, oppure tramite la nostra app Bergamo Smart. 🔗 Bergamonews.it

