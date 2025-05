Cruciani punge | Inter panchina sopravvalutata Correa non giocherebbe neanche nel Monza

Cruciani si è espresso così sul pareggio tra Barcellona e Inter, le dichiarazioniL'Inter è rinata nella trasferta di Champions di Barcellona, ma si continua a cercare le cause delle 3 sconfitte in una settimana che hanno complicato il percorso in campionato e segnato l'uscita dalla Coppa Italia. Ne ha parlato Giuseppe Cruciani, ai microfoni del podcast Area Fritta: LE PAROLE – «La rosa superiore agli altri negli undici titolari, ma quando manca qualche titolare non lo è, soprattutto rispetto al Napoli. Correa non giocherebbe neanche nel Monza, Taremi sembra il cugino di quello del Porto, Arnautovic non farebbe il titolare in nessuna big europea. La squadra è molto forte, ma se mancano alcune pedine, i rimpiazzi non sono all'altezza»INZAGHI -«Qualche professore in giro per il web dice che Inzaghi non è un allenatore top.

