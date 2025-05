Crolla un pino scooterista intrappolata tra i rami Sembrava una bomba

rami di un grosso pino, Crollato all'improvviso in viale Vespucci, a Marina Centro. Può dirsi miracolata la donna riminese di 48 anni, coinvolta nell'incidente avvenuto ieri verso le 11 all'altezza del Caffè Pascucci.L'albero, sul lato mare del viale, ha ceduto a seguito di una folata di vento: il tronco e la chioma sono piombati nel bel mezzo della strada. In quel momento stava transitando, verso Riccione, la 48enne, in sella a uno Scarabeo.La donna è stata colpita finendo a terra. Si è così ritrovata in gabbia, in mezzo ai rami dell'albero e ai cavi del filobus, travolti anch'essi dalla caduta. Per puro miracolo non ha riportato ferite gravi.In suo soccorso sono intervenuti i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, impegnati in un posto di blocco proprio lì vicino. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Crolla un pino a Firenze e si adagia su una casa - FIRENZE – Ancora un albero caduto, forse per il forte vento, a Firenze. È successo in via Simone Martini dove un grosso pino si è accasciato adagiandosi su un’abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra, un’autoscala e l’autogru per mantenere in sicurezza la pianta durante i tagli e la successiva rimozione. Non si segnalano persone ferite. 🔗corrieretoscano.it

La difficile notte all'Isola del Giglio: maltempo, strade come fiumi. Crolla pino secolare - Sull'isola c'era un'allerta arancione. Nella zona del Campese i problemi più gravi, con gli allagamenti e la caduta di una enorme pianta. Tutto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì 🔗lanazione.it

Crolla un pino al porto. Strada bloccata per ore - Ieri mattina, di buon’ora, diversi automobilisti, transitando in via Destra del Porto, hanno trovato la strada interrotta da un grosso pino. Durante la notte, stando a quanto emerso, l’albero è infatti crollato all’interno dei giardinetti intitolati alla memoria dei ragazzi del Parsifal, vicino agli uffici della Capitaneria di porto di Rimini, finendo parzialmente sulla carreggiata e rendendo necessaria la chiusura di un tratto della strada. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Rimini: crolla un pino a Marina Centro: colpita una ragazza in scooter, illesa per miracolo - Attimi di paura questa mattina a Marina Centro, a Rimini, dove intorno alle 11:00 un grosso pino è improvvisamente crollato in viale Amerigo Vespucci, nei pressi dell’incrocio con viale Paolo Mantegaz ... 🔗informazione.it