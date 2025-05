Ilrestodelcarlino.it - Croatti (M5s): "La destra ridicola. Dice ’no’ alle pale in mare solo ora"

Li definisce "i belli addormentati nel vento". Perché "in questi anni, durante l’iter burocratico per il progetto dell’impianto eolico offshore al largo di Rimini – ricorda il senatore del M5s Marco– rappresentati politici, cittadini, associazioni potevano presentare osservazioni per opporsi o chiedere modifiche al piano di Energia Wind. ma i partiti disono rimasti inerti, in silenzio: non risultano loro osservazioni". Adesso "improvvisamente alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, i belli addormentati nel vento, si risvegliano per rendere più incredibile ela loro posizione: pretendono che la Regione dia un parere negativo ora che il progetto dell’impianto offshore riminese è ’in mano’ al governo Meloni e al ministro dell’ambiente. Perché gli esponenti dellanon si rivolgono direttamente al loro ministro, Gilberto Pichetto Fratin? Perché in questi anni non hanno mai fatto obiezioni?". 🔗 Ilrestodelcarlino.it