Cristina Plevani naufraga all’Isola dei Famosi 2025 | Mi rimetto in gioco dopo 25 anni La mia paura? I ragni sono aracnofobica

Iseo (Brescia), 1 maggio 2025 – "Mi chiamo Cristina Plevani, ho 52 anni e vengo da Iseo. E sono la prima vincitrice del Grande Fratello". Con queste parole la "naufraga" bresciana si racconta al pubblico dell' Isola dei Famosi, il reality al via dal 7 maggio su Canale 5. "Parto per l'Isola un po' per incoscienza, un po' perché dopo 25 anni rimettersi in gioco risulta anche un po' carino, dai". Alla vigili della partenza del programma tante emozioni e qualche paura (ma non quelle che – forse – ci si potrebbe aspettare): "Non credo di temere tantissimo la fame – spiega la concorrente bresciana -. Nel senso che se sto un giorno senza mangiare non soffro. Quello che potrei soffrire è il freddo della notte. E i ragni. Ecco se ci sono i ragni.Io sono aracnofobica". dopo 25 anni dalla vittoria della prima edizione del reality show più spiato d'Italia, sarà tra i naufraghi (per ora 12, ma potrebbero aggiungersene altri) che partiranno per l'Honduras Plevani vinse la prima – storica – edizione del "Gf", quella condotta da Daria Bignardi, con la partecipazione di Marco Liorni.

