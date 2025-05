Cristante Roma futuro deciso per il centrocampista! L’ex Atalanta rimarrà in Serie A L’indiscrezione

Secondo quanto raccolto da Gazzetta.it, potrebbe essere deciso il futuro del centrocampista della Roma Bryan Cristante: da 7 anni con la compagine giallorossa, ma con la volontà ovviamente di ritornare protagonista nonostante il blasone dei

Roma, Zalewski ha convinto Inzaghi: l’Inter ha deciso il suo futuro - Nicola Zalewski si è preso l’Inter. In punta di piedi, quasi in sordina, il giovane esterno polacco si è guadagnato la fiducia di Simone Inzaghi e ha saputo lasciare subito il segno. Il suo debutto nel derby di febbraio – con l’assist per il gol di De Vrij che siglava l’1-1 – è stato solo l’antipasto di una serie di prestazioni convincenti che hanno rapidamente conquistato il pubblico di San Siro. 🔗sololaroma.it

Roma, N’Dicka imprescindibile: decisione presa per il futuro - Non c’è Roma senza Evan N’Dicka. Il difensore francese è uno dei due calciatori di movimento, insieme a Baschirotto del Lecce, ad aver giocato tutti i minuti di questa Serie A. Non si ferma mai, se non per fermare gli altri, con la pulizia dei suoi interventi e anche con qualche furbizia quando serve. Come la trattenuta su Bisseck a Milano, evidente ma rilasciata in tempo per evitare che l’arbitro o il Var concedessero il rigore all’Inter. 🔗sololaroma.it

FdI Roma a congresso nei Municipi: 15 assemblee per il futuro della Capitale - Serviranno ad eleggere i nuovi coordinatori e relativi membri dei direttivi, ma saranno soprattutto un momento di confronto, ascolto e progettualità per Roma. Sono i 15 congressi municipali di FdI della Capitale che si svolgono domani, sabato 5, e domenica 6 aprile, con l’unica eccezione del Municipio XII che si riunirà lunedì 14. I congressi sono tutti unitari, a conferma della compattezza del partito. 🔗secoloditalia.it

Miracolo Ranieri: c’è anche Cristante tra i rigenerati. Ma il futuro è un rebus - Cristante e il futuro: a giugno le strade potrebbero dividersi A gennaio Bryan Cristante ha rischiato di salutare la Roma. L'interesse della Fiorentina era concreto e il numero 4 è un pallino di Pradé ... 🔗forzaroma.info

Cristante: "Sfida che può darci tanto in ottica Champions. Dobbiamo provarci" - Il centrocampista: "L'Inter è una squadra fortissima che si sta giocando lo scudetto. I risultati delle ultime partite contano poco" ... 🔗ilromanista.eu