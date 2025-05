Crippa | Conte è il Maradona di oggi Se passa a Lecce il Napoli ha lo scudetto in mano

Crippa: "Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano"">Il Napoli ha un'occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. Genoa, Parma e Cagliari non sono ostacoli insormontabili»."Conte come Diego: il valore aggiunto ora è in panchina"Crippa non ha dubbi: «Nel nostro Napoli avevamo Maradona, oggi il fuoriclasse è in panchina. Conte è il vero artefice della rimonta, ha fatto un lavoro straordinario. Non solo ha restituito una mentalità vincente a una squadra arrivata decima, ma l'ha anche liberata dalle pressioni, prendendosi tutte le responsabilità».

Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza - David Neres scalpita ed è pronto per ritornare in campo. L'attaccante azzurro ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e sono arrivati segnali confortanti dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno, con il calciatore che ha dato segnali incoraggianti ad Antonio Conte.

Meret: "Conte geniale, il Maradona mi emoziona" - Alex Meret portiere del Napoli si racconta in una lunga intervista. Alex Meret, estremo difensore del Napoli e della nazionale italiana, si è raccontato in …

Napoli-Empoli, Antonio Conte in conferenza stampa oggi alle 14 – LIVE - Oggi alle 14 Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domani contro l'Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l'assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l'attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e Olivera ai lati.

