Cresce la preoccupazione degli abitanti di via Madonna delle Rose per la situazione del traffico pesante

situazione di pericolosità per l’incolumità e la salute dei residenti di Via Madonna delle Rose, strada di quartiere senza marciapiedi e senza adeguata segnaletica orizzontale e verticale che si trova a Frosinone. Costante ed improprio l’andirivieni di traffico pesante, bisarche. 🔗 Frosinonetoday.it - Cresce la preoccupazione degli abitanti di via Madonna delle Rose per la situazione del traffico pesante "Gravissima ladi pericolosità per l’incolumità e la salute dei residenti di Via, strada di quartiere senza marciapiedi e senza adeguata segnaletica orizzontale e verticale che si trova a Frosinone. Costante ed improprio l’andirivieni di, bisarche. 🔗 Frosinonetoday.it

