Cremonese sfida Sampdoria per blindare il quarto posto | Stroppa vs Evani

Una vittoria per blindare, con certezza quasi totale, il quarto posto in vista degli imminenti playoff. Oggi pomeriggio, ore 15, la Cremonese fa visita alla Sampdoria che è alla disperata caccia di punti salvezza. Sarà anche la sfida tra i due tecnici, Stroppa ed Evani, grandi amici e compagni di squadra nel Milan di Sacchi. I grigiorossi non perdono da oltre due mesi, sono sempre più lanciati verso l'obiettivo promozione e hanno nel mirino lo Spezia e il terzo posto che distano quattro punti. Ma Stroppa chiede attenzione: "Affrontiamo la Samp come se sfidassimo una diretta concorrente, perché questo è il loro valore. Non pensiamo allo Spezia o ai playoff. La squadra sta bene, è mentalizzata". A parte lo squalificato Vazquez (deve scontare ancora tre turni di stop), la Cremonese non ha altri assenti.

Sfida casalinga. Cremonese su di giri col Cittadella in crisi. Quarto posto da blindare - Le clamorose, per motivi differenti, vittorie contro Catanzaro e Palermo prima della pausa nazionali hanno rilanciato le ambizioni della Cremonese. E oggi, ore 17.15 allo stadio Zini, i grigiorossi cercano continuità contro il pericolante Cittadella, reduce da quattro ko nelle ultime cinque partite. Gli uomini di Stroppa da qui alla trentottesima giornata vogliono blindare la quarta posizione che eviterebbe loro il primo turno dei playoff: il Catanzaro sembra l’unica rivale in grado di dare fastidio. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B: vince il Sassuolo, pari dello Spezia, Sampdoria sconfitta. LIVE: Bari-Cremonese - La Serie B torna in campo per la 26esima giornata, con cinque partite in programma. Alle 15 è la volta di Carrarese-Salernitana 3-2, Modena-Spezia... 🔗calciomercato.com

Serie B LIVE: la Sampdoria crolla in casa con il Frosinone, vince il Pisa. Alle 17:15 la Cremonese, poi il Sassuolo - Dopo l`anticipo che ha visto il Brescia imporsi per 1-0 in casa dello Spezia, torna la Serie B in questo sabato 29 marzo, con sei match che... 🔗calciomercato.com

