Creati oltre 1milione di posti Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro

Meloni ha rilasciato di buon mattino una nota social ribadendo l'impegno del governo nel mondo del lavoro tra aumento dell'occupazione e attenzione alla sicurezza 🔗 Ilgiornale.it - "Creati oltre 1milione di posti". Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro Il premierha rilasciato di buon mattino una nota social ribadendo l'impegno del governo nel mondo deltra aumento dell'occupazione e attenzione alla sicurezza 🔗 Ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Pepco: “Oltre 190 negozi aperti e 1.600 posti di lavoro creati” - (Adnkronos) – Pepco, uno dei principali retailer europei, ha visto una rapida crescita in Italia dal suo arrivo nel 2020. Con oltre 190 negozi aperti e più di 1.600 posti di lavoro creati, l’azienda continua a espandersi. Dario Poretti, head of expansion di Pepco Italia, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, parla delle prospettive di crescita per il […] L'articolo Pepco: “Oltre 190 negozi aperti e 1. 🔗.com

Meloni: "Creati oltre un milione di posti di lavoro. Priorità alla sicurezza" - AGI - "L'Italia è sempre di più una repubblica fondata sul lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo siano stati creati oltre un milione di posti di lavoro". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa il punto sull'occupazione in Italia. "Abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato cosi' alto, la disoccupazione è minima da 18 anni a questa parte. 🔗agi.it

La catena di fast food sbarca vicino al Cineflash. Ristorante con oltre 200 posti a sedere e 35 assunzioni - Apre il nuovo McDonald’s nei pressi del Cineflash di Forlimpopoli. Si tratta del settimo ristorante in provincia, che ha portato a 35 le nuove assunzioni."Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura - commenta Paolo Zaccaria, licenziatario McDonald’s -. Il mio obiettivo, insieme con tutto... 🔗forlitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

++ 1 maggio:Meloni,oltre 1 milione di posti di lavoro creati ++; Creati oltre 1milione di posti. Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro; Primo Maggio, Meloni: Lavoro pilastro del governo, creati 1 milione di posti; Primo maggio, Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. Sindacati in piazza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Creati oltre 1milione di posti". Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro - Il premier Meloni ha rilasciato di buon mattino una nota social ribadendo l'impegno del governo nel mondo del lavoro tra aumento dell'occupazione e attenzione alla sicurezza ... 🔗msn.com

Primo maggio, sindacati in piazza. Meloni: 'Oltre 1 milione di posti di lavoro creati' - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. 🔗ansa.it

Primo Maggio, Meloni: "Oltre 1 milione di posti di lavoro creati" - « Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggi ... 🔗msn.com