Crazy Pizza dove si trovano i ristoranti di Flavio Briatore in Italia | prezzi e menù

Crazy Pizza è la catena di ristoranti fondata da Flavio Briatore, conta 20 sedi in tutto il mondo, da Milano a Napoli, fino ad arrivare a Saint-Tropez e a New York. Il menù offerto è un mix di tradizione e innovazione, propone piatti di ogni tipo, dalla classica margherita alla Pizza col tartufo, e i prezzi si aggirano tra i 30 e i 60 euro al piatto: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'iconico locale. 🔗 è la catena difondata da, conta 20 sedi in tutto il mondo, da Milano a Napoli, fino ad arrivare a Saint-Tropez e a New York. Ilofferto è un mix di tradizione e innovazione, propone piatti di ogni tipo, dalla classica margherita allacol tartufo, e isi aggirano tra i 30 e i 60 euro al piatto: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'iconico locale. 🔗 Fanpage.it

Sette giorni di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli: ecco cosa è accaduto - Sette giorni di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli. È un provvedimento di stop temporaneo avviato dal Comune e deciso dopo che al Crazy Pizza era arrivato il secondo verbale di illecito amministrativo per il mancato rispetto delle norme sull’impatto acustico, tradotto ‘troppo rumore’, come previsto dal Regolamento comunale di Polizia di sicurezza urbana, in caso di recidiva entro i 12 mesi dal primo verbale. 🔗ilfattoquotidiano.it

«Troppo rumore al Crazy Pizza di Napoli»: il locale di Briatore rischia sette giorni di chiusura - Il Crazy Pizza di Flavio Briatore «non rispetta le norme sull’impatto acustico». E, per questo, rischia la chiusura per una settimana. Ad accertare la violazione del regolamento comunale di Napoli della pizzeria sul lungomare Nazario Sauro, due volte in meno di un anno, sono stati i vigili urbani. A causa della reiterazione contestata, il locale ha ora dieci giorni di tempo per presentare la propria difesa e provare a evitare la chiusura forzata. 🔗open.online

Flavio Briatore apre un altro Crazy Pizza: quale città ha scelto per il ventesimo ristorante - Al Crazy Pizza milanese di Flavio Briatore una margherita costa 18 euro. Un nuovo locale sta per nascere in un'altra città, aggiungendosi ai 19 già esistenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

