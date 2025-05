Cover d’artista per i nuovi smartphone | ecco come avere la limited edition firmata da Davide Vavalà

Davide Vavalà portando Chromatic Dreams a Milano: arte, Cover esclusive, incontri speciali e tecnologia si fondono in un pop-up store nel cuore di Piazza Gae Aulenti 🔗 Vanityfair.it - Cover d’artista per i nuovi smartphone: ecco come avere la limited edition firmata da Davide Vavalà Oppo rinnova la collaborazione conportando Chromatic Dreams a Milano: arte,esclusive, incontri speciali e tecnologia si fondono in un pop-up store nel cuore di Piazza Gae Aulenti 🔗 Vanityfair.it

Su Rai Radio2 arrivano i nuovi jingle di Calcutta: a distanza di 5 anni l’artista torna in veste di sound designer - ph. Gianluca PalmaROMA – Arrivano sulle frequenze di Rai Radio2 i nuovi jingle pensati e realizzati da Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, per la rete diretta da Simona Sala. A distanza di 5 anni, il cantautore rimette i panni di sound designer e arricchisce di nuove composizioni il pacchetto sonoro dell’emittente rinnovando la sua collaborazione con Rai Radio2. Infatti, oltre agli identificativi di rete firmati da Calcutta che dal 2020 accompagnano i programmi e gli ascoltatori dell’emittente, da lunedì 24 marzo saranno in onda anche i nuovi brani (jingle, liner e sottofondi), appositamente ... 🔗lopinionista.it

L'artista spegne le polemiche sulla sua partecipazione al Festival e commenta anche la discussa «Bella stronza», cover di Marco Masini con Fedez - A oltre 50 anni dalla prima volta, Marcella Bella torna nella sua «casa» del festival con Pelle diamante, brano in gara a Sanremo 2025. Per lei si tratta della nona partecipazione al Festival, la precedente era nel 2007, quando è arrivata 12esima con Forever per sempre. Ecco i passaggi più interessanti emersi nella conferenza stampa a poche ore dalla serata inaugurale. ... 🔗iodonna.it

Mahmood annuncia l’uscita del nuovo singolo "Sottomarini". In cover, una foto dell'artista bambino con la parrucca fucsia - Esce Sottomarini, il nuovo singolo di Mahmood presentato a sorpresa in anteprima sabato 15 febbraio sul palco dell’Ariston, durante la finale di Sanremo 2025. Di cui è stato grande protagonista come performer e co-conduttore della quarta serata dedicata alle cover, in coppia con Geppi Cucciari. Scritta da Mahmood, Sottomarini e? una ballad che si immerge nell’universo intimo dell’artista. 🔗amica.it

