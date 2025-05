Costretti a farlo da fuori… Conclave la scoperta sul cibo destinato ai cardinali che nomineranno il nuovo papa

papa Francesco, celebrati il 26 aprile 2025, si è aperta ufficialmente la corsa alla sua successione. Un momento che, sebbene previsto, scuote profondamente l’intera comunità cattolica e il mondo intero. Mentre l’eco delle preghiere risuona ancora nella Basilica di San Pietro, l’attenzione ora si concentra sul prossimo Conclave (al via il 7 maggio). Secondo il Codice di Diritto Canonico, per diventare papa basta essere maschi, battezzati e cattolici: tecnicamente, milioni di uomini nel mondo sarebbero idonei. Ma nella realtà, come sempre, la partita si gioca tra poche decine di cardinali, con i bookmaker che già stilano liste e quote, alimentando il fermento.Il detto “Chi entra papa nel Conclave, ne esce cardinale” continua a valere. In passato non sono mancate sorprese, e anche stavolta ci si aspetta colpi di scena. 🔗 Dopo i solenni funerali diFrancesco, celebrati il 26 aprile 2025, si è aperta ufficialmente la corsa alla sua successione. Un momento che, sebbene previsto, scuote profondamente l’intera comunità cattolica e il mondo intero. Mentre l’eco delle preghiere risuona ancora nella Basilica di San Pietro, l’attenzione ora si concentra sul prossimo(al via il 7 maggio). Secondo il Codice di Diritto Canonico, per diventarebasta essere maschi, battezzati e cattolici: tecnicamente, milioni di uomini nel mondo sarebbero idonei. Ma nella realtà, come sempre, la partita si gioca tra poche decine di, con i bookmaker che già stilano liste e quote, alimentando il fermento.Il detto “Chi entranel, ne esce cardinale” continua a valere. In passato non sono mancate sorprese, e anche stavolta ci si aspetta colpi di scena. 🔗 Caffeinamagazine.it

“Fuori Javier deve farlo per Helena”. Grande Fratello, gliel’ha chiesto lei: c’entra Chiara - Un vero e proprio colpo di scena ha fatto restare senza parole i telespettatori del Grande Fratello. Proprio in queste ore è venuto fuori un video ritraente Helena e Javier. Ascoltando attentamente le parole della brasiliana, c’è stata una richiesta al suo fidanzato che ha tirato in ballo pure l’altra concorrente Chiara. Infatti, Helena quando si è avvicinata a Javier prima di salutarlo e andare in studio per conoscere l’esito del televoto, ha voluto rivelare una cosa importante su Chiara. 🔗caffeinamagazine.it

Trapani, Chinnici: “Regione stanzi un fondo per i pazienti costretti a curarsi fuori provincia” - “I gravi disservizi dell’Asp di Trapani stanno costringendo numerosi pazienti a rivolgersi ad altre strutture sanitarie regionali, affrontando non solo disagi logistici ma anche significativi costi economici. È inaccettabile che cittadini già provati dalla malattia debbano farsi carico di spese aggiuntive per ricevere cure adeguate. Per questo, chiedo al governo Schifani di istituire un fondo di sostegno per questi pazienti, garantendo loro il diritto a un’assistenza sanitaria accessibile e dignitosa”. 🔗dayitalianews.com

Aggrediti fuori dal discopub e costretti a prelevare 500 euro sotto minaccia di un coltello: 5 ragazzi denunciati - Albosaggia (Sondrio) – Sono cinque i presunti responsabili che la notte del 13 ottobre aggredirono due ragazzi della Valmalenco ad Albosaggia, in località Porto, derubando uno di loro della somma di 500 euro. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione e del nucleo operativo radiomobile di Sondrio hanno consentito di identificarli: sono quattro italiani, uno minorenne, classe 2006, e un maggiorenne straniero, tutti dimoranti in vari comuni della Valtellina e con precedenti di polizia, dai reati contro la persona a quelli contro il patrimonio. 🔗ilgiorno.it