Costa abruzzese dalla Regione 18 milioni contro l’erosione | fondi per 11 interventi da nord a sud

l’erosione costiera. Dopo aver avviato le attività per gli interventi finanziati con i fondi FSC 2127, la giunta regionale destina ulteriori 1.836.000 euro per opere puntuali di conservazione in vista dell’approssimarsi della stagione turistica». A darne notizia è. 🔗 Chietitoday.it - Costa abruzzese, dalla Regione 1,8 milioni contro l’erosione: fondi per 11 interventi da nord a sud «Continua la lotta alcostiera. Dopo aver avviato le attività per glifinanziati con iFSC 2127, la giunta regionale destina ulteriori 1.836.000 euro per opere puntuali di conservazione in vista dell’approssimarsi della stagione turistica». A darne notizia è. 🔗 Chietitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio l'incidente avvenuto precedentemente sulla A1 diramazione Roma nord sta provocando coda altezza Fiano Romano in direzione Roma sulla A12 Roma Tarquinia code per lavori fino a 3 km tra Santa Severa Cerveteri in direzione Roma sulla A24 Roma Teramo traffico intenso altezza barriera Roma Est verso Roma sull'Aurelia code per traffico altezza a Palidoro verso Civitavecchia sulla Cassia bis code per traffico tra le rughe e in direzione Roma possiamo ci sul Raccordo Anulare in ... 🔗romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si sta normalizzando sulle principali strade autostrade della Regione sul Raccordo Anulare permangono quello in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Laurentina mentre in internal troviamo rallentamenti tra la diramazione Roma Sud Tuscolana sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sempre in direzione del centro Si procede a rilento sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti via Salaria tra Villa Spada e ... 🔗romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino a causa di un incidente avvenuto sul viadotto della Magliana ci sono incolonnamenti tra il bivio per via Laurentina e viale Isacco Newton in direzione del raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code a partire da Castel Romano fino a via Monte d'Oro in direzione di un altro incidente rallenta il traffico sulla Salaria tra Santa Colomba e via di vallericca qui nelle due direzioni ci scottiamo ... 🔗romadailynews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

EROSIONE COSTIERA: DALLA REGIONE ALTRI 1,8 MILIONI PER RIPASCIMENTI E RIQUALIFICAZIONI; Vinitaly: in Abruzzo l'Assemblea 2025 dell'Associazione 'Donne del Vino'; Terzo lotto delle scogliere nella costa nord a Pineto: bocciata la Regione Abruzzo!; Fine settimana e Natale con freddo artico e possibili nevicate a bassa quota in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

EROSIONE COSTIERA: DALLA REGIONE ALTRI 1,8 MILIONI PER RIPASCIMENTI E RIQUALIFICAZIONI - L’AQUILA – Continua la lotta all’erosione costiera. Dopo aver avviato le attività per la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi FSC 21/27, la giunta regionale destina ulteriori 1.836.00 ... 🔗abruzzoweb.it

Erosione costiera, da Regione Abruzzo altri 1,8 milioni per gli interventi conservativi - PESCARA – “Continua la lotta all’erosione costiera. Dopo aver avviato le attività per la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi FSC 21/27, la giunta regionale destina ... 🔗ekuonews.it

Terzo lotto delle scogliere nella costa nord a Pineto: bocciata la Regione Abruzzo! - Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso presentato dal WWF Italia Il TAR Abruzzo con sentenza publicata oggi, 18 aprile 2025, ha accolto il ricorso proposto dal WWF Italia, rappresentato e difeso ... 🔗ekuonews.it