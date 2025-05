Così Olivetti ha rivoluzionato anche la pausa pranzo dei lavoratori

Olivetti fonda a Ivrea nel 1947 il Movimento Comunità, vero progetto di riforma sociale, da ricordare il 1° maggio (e non solo)

