Cosenza-Bari 1-0 | secondo ko consecutivo per i biancorossi

Ancora una sconfitta per il Bari, battuto 1-0 sul campo del Cosenza nel match della 36ª giornata di Serie B. Al San Vito-Marulla decisiva la rete di Gargiulo al 36' del primo tempo. Un risultato ampiamente meritato dall'ultima in classifica, che con una prova d'orgoglio, ha posticipato.

Alla Pistoiese basta un gol: secondo ko di fila per i rossoblù. L’ex Simeri castiga l’Imolese. Si allontana il sogno playoff - PISTOIESE 1 IMOLESE 0 PISTOIESE: Valentini; Donida, Polvani, Cuomo, Stickler (19’st Diodato), Maldonado, Boccia (40’st Grilli), Basanisi (21’st Greselin), Kharmoud (48’st Mazzei), Sparacello (26’st Pinzauti), Simeri. A disp. Mosti, Maloku, Giometti, Paci. All. Villa. IMOLESE: Adorni; Ballanti (38’st Elefante), Dall’Osso (17’st Pierfederici), Ale, Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (27’st Garavini); Mattiolo (27’st Gasperoni), Manes, Raffini (9’st Melloni). 🔗sport.quotidiano.net

Golf, Li, Chacarra e Pulkkanen si spartiscono la vetta del China Open dopo il secondo giro. Molinari in top 10 - Seconda giornata a Shanghai per il China Open, il penultimo appuntamento dell’Asian Swing prima che il Dp World Tour chiuda questa fase di programmazione ad Hainan, sempre nel “Gigante Asiatico”. Sui fairway dell’Enhance Anting Golf Club nel pomeriggio si è alzato un vento fastidioso che ha dato filo da torcere ai professionisti rimasti in campo. Il padrone di casa Haotong Li, uno dei protagonisti di questa stagione con una vittoria, al Qatar Master, e una top 10, al Singapore Classic, ha agguantato la vetta della classifica con uno score di giornata di -8 (-10 sul totale) grazie a 6 birdie ... 🔗oasport.it

Oscar 2025: i 10 look più belli, secondo noi (e anche i 10 che, invece…) - In un'edizione degli Oscar caratterizzata da una certa prudenza, decine e decine sono stati gli abiti avvistati sul red carpet: ma quali ci hanno fatto sognare davvero? E quali rischiano di trasformarsi in un incubo? Ecco i top e i flop del tappeto rosso più ambito dell'anno 🔗vanityfair.it

Cosenza-Bari 1-0: secondo ko consecutivo per i biancorossi - Notte fonda per la squadra di Longo che perde contro l'ultima in classifica: decisiva la rete di Gargiulo al 36' del primo tempo. Si complica ulteriormente la strada per i playoff ... 🔗baritoday.it