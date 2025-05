Cosenza-Bari 1-0 Calcio serie B

Cosenza ha superato il Bari. I pugliesi che sono ai margini della zona playoff iniziano dunque lo sprint per conquistare gli spareggi-promozione con una sconfitta in casa dell'ultima in classifica del campionato di Calcio di serie B. Con un gol di Gargiulo nel primo tempo.

Calcio a 5 serie A femminile. Okasa Falconara sbanca Molfetta e resta in vetta per altri 10 giorni - molfetta 1 falconara 4 : Torma, Caballero, Errico, Horvath, Ginosa, Pati, Matranga, Pellegrini, Gurrieri, Caputo, Boukaleb, Ayroldi. All. Iessi OKASA FALCONARA: Sestari, Fernandes Balardin, Elpidio, Martín Cortés, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Bordacchini, Gaspari, Scocchera. All. Domenichetti Reti: 1’58’’ Ginosa, 14’02’’ Gaspari, 19’08’’ autogol Horvath, 29’08’’ Ferrara, 35’24’’ Elpidio Nell’insolito anticipo del venerdì, l’Okasa Falconara sbanca Molfetta con una prova di grande maturità: l’1-4, dopo lo spavento iniziale, vale altri dieci giorni in vetta. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio Serie D / La Vigor rimane in 10 e cede in casa al Teramo 0-2 - Espulsione di Kone, già al 38?, decisiva: nella ripresa segnano Loncini e Pietrantonio SENIGALLIA – 23 Febbraio 2025 – Sconfitta interna 0-2 per la Vigor che cede nel secondo tempo al Teramo secondo in classifica pagando, dopo un primo tempo equilibrato, il rosso diretto a Kone al 38?. Segnano Loncini al 55? con un tiro angolato che prende il palo e poi entra in rete e Pietrantonio al 59? con un eurogol dai 20 metri che si insacca sotto il sette. 🔗.com

Calcio femminile, approvato il nuovo format della Serie A: si passa da 10 a 12 squadre - Nella giornata di ieri si è svolta a Roma, presso la sede della FIGC anche alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente della FIGC Gabriele Gravina e di quello della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, l’Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica. All’ordine del giorno c’era la modifica al format dei campionati nazionali di calcio femminile. Nello specifico è stato approvato il format della Serie A femminile 2025-26, in seguito alla riforma dei campionati femminili che porterà la Serie A da 10 a 12 squadre e la Serie B da 16 a 14. 🔗oasport.it

