Cosa sta accadendo in Israele apocalisse di fuoco sulle colline di Gerusalemme Hamas | Bruciate tutto ciò che potete

Israele erano circolate già nel primo pomeriggio di ieri.Cosa sta accadendo in Israele, apocalisse di fuoco sulle colline di Gerusalemme. Hamas: “Bruciate tutto ciò che potete” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa cerimonia di accensione della torcia per il Giorno dell’indipendenza di Israele, prevista oggi sul monte Herzl a Gerusalemme, era stata annullata a causa degli incendi boschivi divampati nei pressi dell’autostrada Route 1 che collega la città a Tel Aviv.In poche ore si è scatenata l’apocalisse: esercito mobilitato, cittadini evacuati, soccorsi in arrivo dall’Europa. Poi, gli inquietanti messaggi di Hamas e di un network palestinese: “Bruciate tutto ciò che potete: boschi, foreste e case dei coloni. Gaza attende la vendetta dei liberi”. 🔗 Notizie.com - Cosa sta accadendo in Israele, apocalisse di fuoco sulle colline di Gerusalemme. Hamas: “Bruciate tutto ciò che potete” Le notizie in merito ad alcuni incendi boschivi che stavano interessando lo Stato dierano circolate già nel primo pomeriggio di ieri.staindidi: “ciò che” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa cerimonia di accensione della torcia per il Giorno dell’indipendenza di, prevista oggi sul monte Herzl a, era stata annullata a causa degli incendi boschivi divampati nei pressi dell’autostrada Route 1 che collega la città a Tel Aviv.In poche ore si è scatenata l’: esercito mobilitato, cittadini evacuati, soccorsi in arrivo dall’Europa. Poi, gli inquietanti messaggi die di un network palestinese: “ciò che: boschi, foreste e case dei coloni. Gaza attende la vendetta dei liberi”. 🔗 Notizie.com

