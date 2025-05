Cosa sono i child-free restaurant e perché hanno tanto successo? Il caso dell’Osteria del Sole a Bologna

child-free" sono locali che limitano o vietano l'ingresso ai minori, in particolare ai bambini piccoli. Si tratta di una scelta gestionale e commerciale che suscita, però, opinioni fortemente contrastanti. C'è chi la ritiene discriminatoria e chi la difende come legittima esigenza di tranquillità. In Italia, il tema è esploso dopo che la notissima Osteria del Sole di Bologna, uno dei locali più antichi e noti della città, ha scelto di sconsigliare l'ingresso ai minori di 18 anni.L'Osteria del Sole, fondata nel 1465 e da sempre caratterizzata da ambienti spartani e conviviali, ha affisso un cartello all'ingresso con la scritta: "Sconsigliato ai minori di 18 anni". La decisione, fanno sapere dalla direzione, è motivata da spazi ristretti e dall'assenza di bagno per bambini. Insomma, l'ingresso dei più piccoli è percepito come problematico in termini di sicurezza e comfort.

