Cosa prevede l’accordo Usa-Kiev in 6 punti e perché è meglio non chiamarle terre rare

terre rare’, anche se gli esperti correggono: meglio chiamarlo accordo sui ‘minerali’, perché di terre rare – tranne un po’ di scandio – l’Ucraina di fatto non ne possiede. I minerali poi non sono tutto perché il ‘deal’ include anche lo sfruttamento di altre risorse naturali ucraine, come petrolio, gas naturale, oro e rame. Ma Cosa prevede l’intesa a cui dopo mesi di tira e molla sono arrivati ieri Stati Uniti e Kiev? Dopo aver respinto bozze decisamente sfavorevoli, stavolta l’Ucraina è riuscita a strappare qualCosa di più. Kiev ha convinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad abbandonare alcune delle sue richieste principali (come quella del maxi risarcimento); non è riuscita tuttavia ad ottenere le garanzie di sicurezza richieste. 🔗 Quotidiano.net - Cosa prevede l’accordo Usa-Kiev in 6 punti e perché è meglio non chiamarle terre rare Washington, 1 maggio 2025 – E’ stato ribattezzato ‘accordo sulle’, anche se gli esperti correggono:chiamarlo accordo sui ‘minerali’,di– tranne un po’ di scandio – l’Ucraina di fatto non ne possiede. I minerali poi non sono tuttoil ‘deal’ include anche lo sfruttamento di altre risorse naturali ucraine, come petrolio, gas naturale, oro e rame. Mal’intesa a cui dopo mesi di tira e molla sono arrivati ieri Stati Uniti e? Dopo aver respinto bozze decisamente sfavorevoli, stavolta l’Ucraina è riuscita a strappare qualdi più.ha convinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad abbandonare alcune delle sue richieste principali (come quella del maxi risarcimento); non è riuscita tuttavia ad ottenere le garanzie di sicurezza richieste. 🔗 Quotidiano.net

