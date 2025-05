Cosa mangeremo tra dieci anni? Il futuro del cibo tra crisi climatica e agricoltura

anni? Questa la domanda a cui si propone di rispondere ‘Il clima nel piatto’, l’evento che sabato 3 maggio, a partire dalle 9.30, sarà aperto alla cittadinanza presso il Palazzo della Racchetta. Iscriviti al canale WhatsApp di Ferrara. 🔗 Ferraratoday.it - Cosa mangeremo tra dieci anni? Il futuro del cibo tra crisi climatica e agricoltura Come cambierà ciò che mettiamo nel piatto nei prossimi? Questa la domanda a cui si propone di rispondere ‘Il clima nel piatto’, l’evento che sabato 3 maggio, a partire dalle 9.30, sarà aperto alla cittadinanza presso il Palazzo della Racchetta. Iscriviti al canale WhatsApp di Ferrara. 🔗 Ferraratoday.it

Su altri siti se ne discute

Museo del Bardo di Tunisi: dieci anni dopo l’attentato, ecco cosa resta del jihadismo - Sono trascorsi dieci anni dal terribile attentato al Museo del Bardo di Tunisi dove morirono 23 persone. Nove uomini armati appartenenti al principale gruppo jihadista tunisino, la brigata Uqba ibn Nafaa, accusata di aver organizzato l’attentato al museo del 18 marzo, furono poco dopo uccisi dalle forze dell’ordine. L’attentato venne rivendicato dall’Isis che aveva sicuramente bisogno di “mettere il cappello sull’iniziativa”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Inter Roma, record negativo per Inzaghi: a Milano questa cosa non accadeva da dieci anni - di RedazioneInter Roma, nerazzurri al tappeto contro la squadra di Ranieri: da dieci anni non si perdevano tre partite di fila Stando a quanto riportato dai dati di Opta, l’Inter ha registrato un dato negativo che non si vedeva da oltre un decennio, capitalizzato dopo Inter Roma: i nerazzurri hanno perso tre partite consecutive senza riuscire a segnare neanche un gol, considerando tutte le competizioni. 🔗internews24.com

Dieci anni dopo. Cosa abbiamo imparato dalla grande degustazione di SuperTuscan a Vinitaly - Una degustazione che ripercorre un movimento che ha segnato la storia del vino toscano, e di quello nazionale nel suo complesso, ma anche per raccontare della loro evoluzione del tempo 🔗gamberorosso.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa mangeremo tra dieci anni? Il futuro del cibo tra crisi climatica e agricoltura; Cosa mangeremo nel 2050: addio a carne, cacao e caffé, spazio a proteine vegetali e novel food come le alghe; Ecco cosa e come mangeremo nel 2050: addio a carne, formaggio, cioccolato e caffè?; Piatti vegetali e proteine alternative: cosa mangeremo nel 2050. 🔗Cosa riportano altre fonti

Revisione auto over 10 anni: cosa cambia con le novità UE? - La Commissione Europea propone la revisione annuale per auto e furgoni con più di 10 ... cosa serve? Se la revisione annuale venisse estesa agli 11 Stati europei dove ancora non è prevista, si stima ... 🔗newsauto.it