Cosa c' è dietro l' antimacronismo della destra italiana

antimacronismo della destra italiana, che sembra avere in uggia il presidente francese più di qualsiasi personaggio nazionale (Schlein inclusa), c’è qualCosa che non cessa di sconcertarmi. Ecco qualche titolo degli ultimi due o tre giorni, dopo il colloquio fra Trump e Zelensky e i preparativi per l’elezione del nuovo Papa: “Gaffe di Macron che tenta di imbucarsi”; “Il labiale di Donald a Macron: non è il tuo posto qui”; “Macron s’imbuca pure al Conclave”; “Il ridicolo attivismo di Macron: vuole pure il Papa francese”. Il sito di Nicola Porro ha dedicato a quel labiale di Trump movioloni dettagliatissimi, neanche fosse il filmato dell’attentato a Kennedy. Sorvoliamo sulle ragioni politiche di questo accanimento, reali ma tutto sommato marginali. Qui è all’opera, evidentemente, qualCosa d’altro e di più antico, una specie di alleanza dei ripetenti che gongolano scompostamente a ogni passo falso di un primo della classe che è pure il cocco della maestra (anzi, che se l’è sposata). 🔗 Ilfoglio.it - Cosa c'è dietro l'antimacronismo della destra italiana Nell’, che sembra avere in uggia il presidente francese più di qualsiasi personaggio nazionale (Schlein inclusa), c’è qualche non cessa di sconcertarmi. Ecco qualche titolo degli ultimi due o tre giorni, dopo il colloquio fra Trump e Zelensky e i preparativi per l’elezione del nuovo Papa: “Gaffe di Macron che tenta di imbucarsi”; “Il labiale di Donald a Macron: non è il tuo posto qui”; “Macron s’imbuca pure al Conclave”; “Il ridicolo attivismo di Macron: vuole pure il Papa francese”. Il sito di Nicola Porro ha dedicato a quel labiale di Trump movioloni dettagliatissimi, neanche fosse il filmato dell’attentato a Kennedy. Sorvoliamo sulle ragioni politiche di questo accanimento, reali ma tutto sommato marginali. Qui è all’opera, evidentemente, quald’altro e di più antico, una specie di alleanza dei ripetenti che gongolano scompostamente a ogni passo falso di un primoclasse che è pure il coccomaestra (anzi, che se l’è sposata). 🔗 Ilfoglio.it

