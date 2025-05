Cortona in Fiore | colori creatività e premi tra balconi e vetrine

premiazioni del concorso Cortona in Fiore: nella categoria «Facciate e vetrina creative» primo premio a «La bottega del vin bono», secondo posto per «Officina Santa Maria Novella» e terzo per la «Gelateria Nicola Bambini». Nella categoria «balconi, davanzali, terrazzi e giardini» il primo premio è stato assegnato a Tiziana Ingegni, secondo posto per Fernanda Betti e terzo a Lorella Zanchetta. Ai vincitori i premi offerti da Terrabruga, Ceramica Clelia Tondini, Lorenzini, Casa Antonio l'arte di scegliere e Antico cocciaio.

