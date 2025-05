Corteo Pro Palestina in via Padova a Milano un migliaio i partecipanti | “Contro un mondo ingiusto”

migliaio i partecipanti del Corteo Pro Palestina a Milano che nel pomeriggio si è mosso da via Padova in direzione nord. "Un primo maggio di lotta contro le politiche imperialiste. Palestina simbolo dell'oppressione" 🔗 Sono stati circa undelProche nel pomeriggio si è mosso da viain direzione nord. "Un primo maggio di lotta contro le politiche imperialiste.simbolo dell'oppressione" 🔗 Fanpage.it

Corteo pro Palestina dalla Stazione all'Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile - Milano,12 aprile 2025 – "Fine del genocidio nella Striscia di Gaza" sarà lo slogan principale del corteo in programma oggi a Milano. Sono attese migliaia di persone da ogni parte d'Italia. Un sabato pomeriggio che si annuncia difficile per il traffico milanese già alle prese con le tante manifestazioni Fuori Salone. L'appuntamento è alle 14.30 di oggi sabato 12 aprile. Dalla Stazione Centrale il corteo arriverà sino all'Arco della Pace e non in piazza Duomo proprio "a causa del Fuori Salone e di alcuni eventi correlati", hanno spiegato gli organizzatori.

Corteo pro-Palestina: vernice contro gli ingressi di un supermercato / VIDEO - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Nel tardo pomeriggio è partito da piazza Indipendenza il corteo pro-Palestina organizzato dai Giovani Palestinesi. Alla manifestazione erano presenti un centinaio di partecipanti. Il serpentone ha proseguito in via Nazionale...

Corteo Pro Palestina a Milano, denunciate 6 persone - (Adnkronos) – La Polizia di Stato ieri sera a Milano, nel corso della manifestazione nazionale in sostegno del popolo palestinese, ha denunciato sei persone, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Uno degli indagati è stato denunciato anche per danneggiamento

