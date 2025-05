Cortei Primo maggio Bombardieri | Chi manomette un macchinario è un assassino Landini | Niente incontri finti con Meloni

Cortei in occasione del Primo maggio, la festa dei lavoratori. "Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto dai sindacati quest'anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil sfilano in piazze diverse.

Tutte le piazze del Primo Maggio. Contro le morti e per la pace. Cortei, musica e impegno civile - di Gabriele Manfrin FIRENZE "Una giornata di lotta contro il riarmo, le guerre, la repressione e il massacro silenzioso di chi continua a morire lavorando": partirà da via Mariti, domani alle 14.30, il corteo promosso dall’associazione “Ogni giorno è Primo Maggio“, proprio nel luogo dove, nel febbraio 2024, la strage di cinque operai ha scosso l’intero Paese. La manifestazione arriverà fino a piazza dell’Isolotto, per gridare basta alle guerre e basta alle morti sul lavoro. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, Landini: "Fermare la strage di morti sul lavoro". Fumarola: "Dopo Pnrr grande patto di responsabilita". Bombardieri: "Salvare dignità delle persone" - È partito il corteo organizzato a Roma per il Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Alla testa il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Al corteo, aperto dallo striscione che riprende lo slogan della giornata "Uniti per un lavoro sicuro», sono presenti anche una vedova e una mamma di due vittime, un edile e un ascensorista morti a Roma mentre lavoravano. Il corteo ha preso il via da piazza. 🔗feedpress.me

