Corsa Champions | come sta andando in giro per l’Europa? Chi è sicuro e chi rischia di non esserci

Champions League, come sta andando la Corsa alla qualificazione per la prossima edizione in giro per l'Europa? Il punto sui principali campionati La Corsa alla Champions League 2025-26 è accesa in tutta Europa e non solo in Serie A, dove Juve, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina sono ancora in Corsa – e vede coinvolti molti.

Isaksen mette nei guai Gasperini: corsa Champions apertissima - La Lazio espugna il campo dell’Atalanta grazie alla rete del danese: i nerazzurri risucchiati, si apre anche la corsa al terzo posto Due squadre reduci da momenti complicati e una vittoria che può risollevare certamente il morale della Lazio. Dall’altra parte le preoccupazioni in casa Atalanta non mancano. Se i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo tre gare, con la seconda vittoria nelle ultime 7, per i nerazzurri arriva la terza sconfitta consecutiva e ora gli orobici sono ancora più risucchiati nella corsa Champions. 🔗calciomercato.it

Gasperini e l’Atalanta, si è rotto l’incantesimo: Champions a rischio. Altro che «si sta esagerando» - L’Atalanta non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo, Gasperini rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. 🔗ilnapolista.it

Zambrotta svela su Tudor: «All’epoca non immaginavamo potesse allenare. Corsa Champions? Mi sbilancio e dico che può finire così» - di Redazione JuventusNews24Zambrotta svela su Tudor: le sue dichiarazioni sul nuovo allenatore della Juventus e sulla corsa alla prossima Champions League dei bianconeri Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, nella settimana che porterà alla sfida contro il Lecce. TUDOR – «Igor era uno di quelli che all’epoca si faticava a immaginare con un futuro in panchina. 🔗juventusnews24.com

Corsa Champions League in Serie A, chi la spunterà? Il parere degli opinionisti - Si anima la corsa al 4° posto in Serie A. Dall'Atalanta a quota 65 alla Fiorentina a 59 punti sono tutte in ballo per due posti Champions. Chi. 🔗tuttomercatoweb.com

Roma e Lazio in corsa per la Champions League: il calendario di fine stagione - I giallorossi e i biancocelesti sono distanti due punti dal quarto posto. Una rincorsa per Ranieri, alti e bassi per Baroni che in questo rush finale sperano nella qualificazione ... 🔗romatoday.it

Corsa Champions, Garbo: «La Juventus è quella più in difficoltà. Lazio e Bologna meglio, alla Roma serve un miracolo» - Corsa Champions, Garbo dice la sua su quali squadre siano le favorite per questo rush finale di campionato: le sue parole La corsa Champions di questa Serie A sta appassionando tutti i grandi amanti d ... 🔗informazione.it