Corsa a tappe tra Serio e Po Un grande Umberto Vaselli

Umberto Vaselli sugli scudi nella Corsa a tappe svolta tra il 25 e il 27 aprile lungo il tracciato che collega i fiumi Serio e Po: il quinto Criterium Liberazione per la categoria Allievi Ciclismo ha visto il giovanissimo atleta della Bassa raggiungere il livello più alto della graduatoria a fine competizione. La prima tappa si è svolta a Crema dove Vaselli, in forza alla Madignanese Ciclismo, ha dato prova di forza staccandosi dal gruppo e, con una fuga a tre, si è presentato al traguardo per secondo dopo la volata. Buona la prova anche del ciclista Lorenzo Ghelfi del Pedale Casalese. Il 26 aprile invece è andata in scena la seconda tappa a cronometro a Gussola (Mn) valevole anche come Campionato Regionale Lombardo a cronometro dove ha vinto il lodigiano Gabriele Stoppelli del Velo Club Pontenure 1957.

