Corriere dello Sport | Napoli summit decisivo tra De Laurentiis e Conte

Dopo la trasferta di Lecce, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – rientrante lunedì dalle Maldive – è pronto a incontrare Antonio Conte per un vertice cruciale. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando come l'incontro, che potrebbe svolgersi a ridosso della sfida contro il Genoa, servirà a gettare le basi della nuova stagione azzurra, con sul tavolo tre fronti competitivi certi (Serie A, Coppa Italia, Champions League) e forse anche la Supercoppa.

Un tavolo a quattro per il futuro

Il summit vedrà coinvolti anche l'ad Andrea Chiavelli e il ds Giovanni Manna: un quadrilatero strategico per anticipare mosse e obiettivi. L'intenzione comune è di non perdere tempo e cominciare a delineare la struttura della rosa del 2024-25, con particolare attenzione alla gestione delle risorse derivanti dalle uscite di Kvaratskhelia (destinato al PSG per circa 70 milioni) e Osimhen (altri 75 milioni circa), come riportato da Fabio Mandarini nel suo articolo per il quotidiano Sportivo.

