Corciano – Il Comune di Corciano ha approvato l’assestamento di bilancio 2025. "L’azione amministrativa si sta muovendo con responsabilità e visione – ha dichiarato il vicesindaco con delega al bilancio, Sara Motti – garantendo la continuità dei servizi essenziali senza rinunciare agli investimenti, resi possibili anche grazie all’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione".Gli investimenti programmati superano i tre milioni di euro e saranno destinati a opere diffuse su tutto il territorio comunale. L’intervento più consistente riguarda il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, per un importo di 2.044.500 euro.Proprio in merito alla sicurezza stradale sono previsti interventi di installazione di guardrail per 125.000 euro, la realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sugli attraversamenti pedonali per 14. 🔗 Lanazione.it - Corciano, più risorse sulla sicurezza stradale – Il Comune diha approvato l’assestamento di bilancio 2025. "L’azione amministrativa si sta muovendo con responsabilità e visione – ha dichiarato il vicesindaco con delega al bilancio, Sara Motti – garantendo la continuità dei servizi essenziali senza rinunciare agli investimenti, resi possibili anche grazie all’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione".Gli investimenti programmati superano i tre milioni di euro e saranno destinati a opere diffuse su tutto il territorio comunale. L’intervento più consistente riguarda il rifacimento del mantoe dei marciapiedi, per un importo di 2.044.500 euro.Proprio in merito allasono previsti interventi di installazione di guardrail per 125.000 euro, la realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sugli attraversamenti pedonali per 14. 🔗 Lanazione.it

