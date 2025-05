Controlli della Polizia Locale a Napoli sanzioni e sequestri

Controlli della Polizia Locale in divrsi quartieri di Napoli. All’interno del mercato in via Ferrara, un’operazione congiunta delle Unità Operative San Lorenzo, Stella, I.A.E.S. e del Gruppo Intervento Territoriale ha portato all’impiego di 14 agenti. Sono stati elevati 5 verbali per occupazione indebita della sedestradale e 23 sanzioni per occupazione eccedente di suolo pubblico nelle aree mercatali per un ammontare complessivo pari a 23.000 euro. Contestata, inoltre, una violazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e, in un caso, l’esercizio abusivo del commercio su area pubblica senza autorizzazione con conseguente sequestro amministrativo di 272 paia di scarpe e sanzione di 5.000 euro. Nel quartiere Chiaiano, su via Giovanni Antonio Campano e via Santa Maria a Cubito, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia insieme a quelli del Commissariato di Polizia di Stato Chiaiano hanno effettuato un’attività mirata ai Controlli sulla circolazione stradale. 🔗 Anteprima24.it - Controlli della Polizia Locale a Napoli, sanzioni e sequestri Tempo di lettura: 2 minutiin divrsi quartieri di. All’interno del mercato in via Ferrara, un’operazione congiunta delle Unità Operative San Lorenzo, Stella, I.A.E.S. e del Gruppo Intervento Territoriale ha portato all’impiego di 14 agenti. Sono stati elevati 5 verbali per occupazione indebitasedestradale e 23per occupazione eccedente di suolo pubblico nelle aree mercatali per un ammontare complessivo pari a 23.000 euro. Contestata, inoltre, una violazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e, in un caso, l’esercizio abusivo del commercio su area pubblica senza autorizzazione con conseguente sequestro amministrativo di 272 paia di scarpe e sanzione di 5.000 euro. Nel quartiere Chiaiano, su via Giovanni Antonio Campano e via Santa Maria a Cubito, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia insieme a quelli del Commissariato didi Stato Chiaiano hanno effettuato un’attività mirata aisulla circolazione stradale. 🔗 Anteprima24.it

Su altri siti se ne discute

Napoli, controlli della polizia locale nel quartiere Stella - Tempo di lettura: < 1 minutoNuova operazione di controllo, da parte degli agenti del Reparto Git della Polizia Municipale nel quartiere Stella: 16 violazioni contestate, 6 sequestri con fermo amministrativo, 1 patente ritirata, 1 veicolo sospeso dalla circolazione. Le violazioni riguardano, tra l’altro, la circolazione senza assicurazione o con patente ritirata e la mancanza di cintura di sicurezza. 🔗anteprima24.it

Controlli polizia locale a Napoli, sanzioni per 15mila euro - Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia locale, supportati da personale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Asl Na1 hanno effettuato un’attività di controllo di polizia amministrativa che si è concentrata in Via Evangelista Torricelli, Corso Duca D’Aosta, Via Montagna Spaccata. Contestate diverse violazioni relative ai requisiti per esercitare il commercio, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’impiego di automezzi diversi da quelli indicati in Scia, l’esposizione di prodotti alimentari agli agenti atmosferici, la mancata tracciabilità ... 🔗anteprima24.it

Movida, controlli della polizia locale a Napoli - Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della polizia locale sono stati impiegati, oltre che nell’area interessata all’incontro di calcio, anche nei quartieri notoriamente interessati dalla movida irregolare. Nel quartiere Avvocata, nella zona di via De Deo, vico Lungo Gelso, via Baracca, sono state contestate 4 occupazioni abusive di suolo pubblico. Nel quartiere San Lorenzo, in particolare nella zona di piazza Bellini, oltre al controllo di alcuni locali risultati in regola, elevati 13 verbali per guida senza patente e assicurazione e per guida senza targa e certificato di circolazione. 🔗anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Controlli della Polizia Locale a Napoli, sanzioni e sequestri; Polizia Locale Napoli, controlli movida e codice della strada; A Napoli nuovi controlli su movida e codice della strada; Napoli, ponte 1° maggio, tutti i servizi e gli orari di metro e funicolari: Maschio Angioino aperto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Controlli forze dell'ordine e Asl in diversi locali a Napoli: elevate sanzioni - Controlli della polizia a Quarto... Napoli. La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto. In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, i militar ... 🔗msn.com

Polizia Locale Napoli, controlli movida e codice della strada - Gli agenti delle Unità Operative territoriali della Polizia locale di Napoli hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina. (ANSA) ... 🔗ansa.it

La polizia locale di napoli intensifica i controlli durante la movida con 19 irregolarità riscontrate - La polizia locale di Napoli intensifica i controlli nei quartieri Chiaia, Avvocata e San Lorenzo per contrastare occupazioni abusive, inquinamento acustico e violazioni del codice della strada, garant ... 🔗gaeta.it