Controlli dei carabinieri Spaccio di droga due arresti Smantellato il covo dei pusher

carabinieri di Grosseto hanno svolto, negli ultimi dieci giorni, una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, dedicati soprattutto alla zona costiera, che ha visto un sensibile aumento di presenze, complici i ponti festivi e la stagione primaverile che entra nel vivo. Interessate in particolare le zone a nord, quelle del Golfo di Follonica, e l’Argentario, dove i carabinieri delle locali Compagnie hanno svolto servizi in aree urbane e lungo le strade di comunicazione principale, allestendo posti di controllo alternati a servizi a piedi in zone centrali più frequentate. A Follonica, 4 autisti sono stati fermati al volante sotto l’effetto di alcol mentre erano alla guida, per cui i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente, oltre a elevare le diverse sanzioni previste in base ai casi. 🔗 Lanazione.it - Controlli dei carabinieri. Spaccio di droga, due arresti. Smantellato il covo dei pusher GROSSETOIdi Grosseto hanno svolto, negli ultimi dieci giorni, una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, dedicati soprattutto alla zona costiera, che ha visto un sensibile aumento di presenze, complici i ponti festivi e la stagione primaverile che entra nel vivo. Interessate in particolare le zone a nord, quelle del Golfo di Follonica, e l’Argentario, dove idelle locali Compagnie hanno svolto servizi in aree urbane e lungo le strade di comunicazione principale, allestendo posti di controllo alternati a servizi a piedi in zone centrali più frequentate. A Follonica, 4 autisti sono stati fermati al volante sotto l’effetto di alcol mentre erano alla guida, per cui ihanno proceduto al ritiro della patente, oltre a elevare le diverse sanzioni previste in base ai casi. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri anche ad Artena, Labico e Segni. Un arresto per spaccio, quattro denunce e una segnalazione del droga - Cronache Cittadine COLLEFERRO | ARTENA | SEGNI | LABICO – Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte L'articolo Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri anche ad Artena, Labico e Segni. Un arresto per spaccio, quattro denunce e una segnalazione del droga sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Monterotondo. Controlli serrati dei Carabinieri. Due arresti per spaccio, tre persone denunciate, 15, compresi due minori, segnalati per uso di droga - Cronache Cittadine MONTEROTONDO – I militari della Compagnia Carabinieri di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune L'articolo Monterotondo. Controlli serrati dei Carabinieri. Due arresti per spaccio, tre persone denunciate, 15, compresi due minori, segnalati per uso di droga sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Colleferro. Controlli dei Carabinieri nelle zone della movida. Un 24enne arrestato a Valmontone per spaccio. Due denunce e due segnalazioni per droga - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Operazione di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro tesa sia a prevenire i reati connessi L'articolo Colleferro. Controlli dei Carabinieri nelle zone della movida. Un 24enne arrestato a Valmontone per spaccio. Due denunce e due segnalazioni per droga sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Controlli dei carabinieri. Spaccio di droga, due arresti. Smantellato il covo dei pusher; Operazione dei Carabinieri: intensificati controlli lungo la costa, arresti e sequestri di droga; Controlli dei Carabinieri a Camerino: denunciato un 19enne per spaccio di droga; Controlli: 14 misure cautelari per spaccio di stupefacenti ed estorsione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Controlli dei carabinieri. Spaccio di droga, due arresti. Smantellato il covo dei pusher - I militari dell’ Arma di Grosseto hanno aumentato i controlli nelle zone costiere. I malviventi avevano diverse centinaia di euro in contanti ma anche cocaina e hashish. 🔗lanazione.it

Operazione dei Carabinieri: intensificati controlli lungo la costa, arresti e sequestri di droga - Negli ultimi dieci giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio, concentrandosi in particolare sulla zona costiera, che ... 🔗corrieredimaremma.it

Spaccio di droga nei Castelli Romani, sequestro per un valore di mezzo milione di euro - CRONACA – Fiumi di stupefacenti e oltre 5.000 euro in contanti sequestrati ai Castelli Romani, tre le persone arrestate. È il bilancio di varie operazioni condotte negli ultimi giorni ... 🔗lanotiziaoggi.it